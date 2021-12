© Copyright : le360

La galerie d'art contemporain Mohamed Drissi, à Tanger, a inauguré hier soir, jeudi 23 décembre 2021, une exposition pour laquelle l'artiste Ilias Selfati a choisi le titre «Dreaming in a wonderful forest» (un rêve dans une forêt merveilleuse), et qui se poursuivra jusqu'au 23 janvier 2022.

Cette exposition est une occasion de révéler les dessins et peintures de l'artiste Ilias Selfati, qui a principalement travaillé sur une palette de noirs et a usé de certains symboles, pour en faire le noyau principal de son travail.

«L'exposition de Tanger révèle une autre facette de ces perceptions des couleurs et des symboles qui présentent le monde d'aujourd'hui, mais également des expériences qui sondent la profondeur du défi et disent non à tout ce qui est contre nature et illogique», a confié Ilias Selfati.

Et d’ajouter: «mon exposition porte de nombreux messages et connotations avec une dimension changeante à travers des modèles, des performances, des mots et d'autres images visuelles, révélant la profondeur du choix du titre “Dreaming in a wonderful forest” (Rêver dans une forêt merveilleuse)».

Né en 1967 à Tanger, Ilias Selfati a été diplômé de l’école des beaux arts de Tétouan en 1991 et s'est formé aux techniques de l’estampe aux beaux arts à Madrid (1992-1994). Parallèlement, il a suivi des cours de sérigraphie à l’école des arts graphiques, également, à Madrid en1993.

Il participe à de nombreux ateliers de gravure (Tétouan), de peinture (Assilah, Los Angeles, Madrid. Sa première exposition individuelle date de 1987 à Tanger. Il vit et travaille entre Madrid, Paris et Tanger.