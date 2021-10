© Copyright : Abderrahim Et-Tahiry / Le360

Nada Haddaoui incarne le personnage de Nassima El Maataoui dans la nouvelle série marocaine «Al qalb wa ma yourid» (ce que veut le cœur), réalisée par Alaa Akaaboune. Rencontrée en coulisses, lors du tournage à Casablanca, cette jeune actrice marocaine dévoile quelques détails sur son rôle.

Dans «Al qalb wa ma yourid» (Ce que veut le cœur), nouvelle série marocaine diffusée sur 2M, Nada Haddaoui interprète le rôle de Nassima. «Le personnage que j’incarne est celui de Nassima El Maataoui. C’est une jeune fille naïve, studieuse à l’école, et qui est prête à tout faire pour le bonheur de sa famille. Elle n’aime pas les problèmes et préfère les fuir», déclare-t-elle.

Ce nouveau feuilleton marocain est écrit par Fatine Yousfi et réalisé par Alaa Akaaboune. C’est le récit d’une noble famille, propriétaire d’une société de traiteurs, héritée de père en fils, et qui prend en charge le volet de restauration dans toute sorte d’évènements.

L’histoire commence quand Omar, un des personnages principaux, perd sa femme et son frère dans un tragique accident. Pour préserver l’héritage de la famille, il décide de se marier à l'épouse de son défunt frère. Un jour, Omar rencontre une femme, fille d’une cheikha (danseuse), qui a grandi dans un milieu populaire, et qui, physiquement, est une copie conforme de son ex-femme, morte il y a 15 ans de cela...

Pour bien incarner le rôle de Nassima El Maataoui, Nada Haddaoui explique que «la première chose à faire est de lire et relire le scénario, jusqu’à s’imprégner du personnage. Cela me permet également de découvrir le rôle du reste des protagonistes de l’histoire. Tout est question de pratique. Au fil des séquences, je me mets encore plus dans la peau de Nassima, d’autant plus que les acteurs n’hésitent pas à me conseiller et à m’orienter dans mes prestations».

Dans cet entretien pour Le360, Nada Haddaoui précise que d’autres projets sont en cours, notamment avec la série Nisf qamar, réalisée par Jihane El Bahhar dans laquelle elle incarne un des rôles principaux. Elle participe également avec un film qui sera diffusé prochainement.

Par le passé, Nada Haddaoui est apparue dans plusieurs feuilletons marocains. Elle a ainsi joué dans la série Oyoune ghaima, produite par Al Aoula et réalisée par Said Khellaf, et a interprété le personnage d’une malentendante dans la série Yakout et anbar, réalisée par Mohamed Nosrat. Un rôle qui lui vaut, aujourd’hui, la renommée d'une jeune actrice talentueuse sur la scène marocaine.