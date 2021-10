Vidéo. Le café Papers Club, une bouffée d'air frais pour le milieu culturel à Casablanca

Papers Club organise des rencontres littéraires, des projections de films, des ateliers, des conférences ainsi que des animations ponctuelles.

© Copyright : Adil Gadrouz / Le360

Situé en plein cœur de Casablanca, en face du stade Mohammed V, Papers Club est un café culturel pluridisciplinaire pour se nourrir le corps, l'âme et l'esprit. Depuis son ouverture le 9 décembre 2020, cet espace ne se désemplit pas. Ecrivains, artistes peintres et amoureux de l’art et de la culture, ainsi que de nombreuses familles s'y retrouvent.

Particulièrement riche et varié, le programme culturel proposé par ce café inédit s’adresse à tous les publics, des tout-petits aux plus âgés. Papers Club organise des rencontres littéraires, des projections de films, des ateliers, des conférences, ainsi que des animations ponctuelles. Approché par Le360, Younes Jebbari, gérant de ce café culturel, indique que l’idée de la création de Papers Club est née de l'envie de proposer un espace d’échanges culturels aux habitants et aux visiteurs de Casablanca. Vidéo. Parution: Rita El Khayat revisite «le Maroc des traditions et des coutumes» "C'est un endroit où on peut manger, boire un café ou simplement venir s'installer avec son ordinateur pour travailler ou pour écrire. L'idée de ce café a été motivée par la volonté de juxtaposer les produits culturels avec les produits du quotidien et de proposer un espace de lecture pour tout le monde", explique-t-il. "Nous avons un répertoire de milliers de livres variés. Nous tenons à organiser des rencontres littéraires puisque nous considérons le livre comme étant le parent pauvre de la culture au Maroc. Nous organisons également des projections de films, des balades culturelles et des ateliers pour enfants. Cela fait dix mois que nous existons. Si nous continuons sur cette lancée, nous pourrons diversifier encore plus nos services et proposer d’autres activités culturelles", a-t-il ajouté.

Par Amine Lamkhaida et Adil Gadrouz