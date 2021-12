© Copyright : Mohammed Chellay / Le360

A Guercif, Dar El Fanane est un espace qui permet aux amoureux de l’art de découvrir, développer et affiner leurs talents, que ce soit en peinture ou en musique, et ceci sous la supervision et direction des artistes peintres Abdelkader Belbachir et Fatima Zahra Mokrani. Reportage.

Dans ce nouvel espace artistique, plusieurs cours sont dispensés. Que ce soit en musique, en peinture, ou en calligraphie, les apprenants de Dar Al Fanane semblent réjouis par cette nouvelle initiative, première du genre dans la province, car elle contribue à faire émerger de nouvelles générations d’artistes, en partageant leur passion pour l’art.

«Guercif est une ville connue pour son aspect artistique, et cette initiative permet à plusieurs personnes de développer et donner vie à leur passion. Ce qui est malheureux, c’est que bon nombre d’écoles ne proposent pas de programmes complets en rapport avec l’apprentissage des différentes formes d'arts. Certaines dispensent uniquement des cours en musique, et l’avantage chez Dar El Fanane, c’est que nous touchons à tout, et par la même occasion, consolidons et développons nos talents artistiques», explique Nezha Qabaa, une apprenante à Dar Al Fanane.

A Guercif, Dar Al Fanane propose de multiples activités artistiques: musique, peinture, dessin et calligraphie. Toutes ces formes d’art permettent aux apprentis de toucher leurs rêves du bout de leur doigts, en leur donnant un semblant de vie.

Pour Fatima-Ezzahra Mokrani, directrice de Dar El Fanane, «cet espace est une institution qui permet à ses apprenants de consolider et renforcer leurs connaissances en termes d’art, mais également encourager les jeunes générations à croire en leurs talents et ne pas hésiter à les affiner».

Et d’ajouter: «Ici, nous dispensons des cours en dessin, que ce soit en peinture ou en crayon, des cours de musique pour apprendre le solfège et à jouer sur les instrumets de musique, et des cours de calligraphie, et ceci est destiné à une cible âgée de 6 ans et plus».

A Dar El Fanane, chaque individu est doté d’un talent, il faut juste le découvrir, le faire émerger et l’encourager à poursuivre sur cette voie, car l’art a un rôle important dans l’éducation de l’individu, sa formation et son comportement. Pour certains, il s'agit d'un moyen d’expression, et pour d’autres, il permet la libération de tout ce qui peut peser sur l’âme.