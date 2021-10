© Copyright : Abderrahim Et-Tahiry / Le360 (capture image vidéo)

Dounia Boutazout incarne le personnage d’une Cheikha dans la série «Al qalb wa ma Yourid», de Alaa Akaaboune. Rencontrée en coulisses, lors du tournage à Casablanca, cette comédienne marocaine à succès a bien voulu dévoiler un peu plus de détails sur le rôle qu'elle campe.

Dans «Al qalb Wa Ma Yourid», nouvelle série qui sera diffusée prochainement sur 2M, Dounia Boutazout dévoile ses qualités de chanteuse, en plus de celles de comédienne. Elle campe le personnage d'une Cheikha, Hlima, qui se retrouvera confrontée à plusieurs contradictions et paradoxes de sa vie sociale. «Je chante dans cette série, mais ce qui est important, c’est plus ses valeurs humaines et la force de ses décisions malgré toutes les difficultés auxquelles elle devra faire face», déclare-t-elle.

Ce feuilleton, écrit par Fatine Youssoufi, et réalisé par Alaa Akaaboune, raconte l’histoire d’une famille noble, propriétaire d’une société de traiteurs, héritiers de père en fils, et qui prend en charge la restauration des fête. Le récit débute lorsque Omar, l’un des personnages principaux, perd sa femme et son frère dans un tragique accident de la route. Afin de préserver l’héritage familial, Omar décide d’épouser la femme de son défunt frère. Un beau jour, cet homme rencontre une jeune dame, fille d’une Cheikha, qui a grandi dans un milieu populaire, et qui, physiquement, est la copie conforme de son ex-femme, décédée il y a 15 ans...

Pour bien se mettre dans la peau de ce personnage de Cheikha, Dounia Boutazout affirme qu’elle a procédé à une sorte d’exploration de l’univers des Chikhates marocaines, qu’elle avait pour habitude de regarder et d’écouter les chants, en famille, depuis son plus jeune âge. «Je me suis inspirée de toutes ces Chikhates que j’ai pu voir dans les vidéocassettes à une certaine époque de ma vie…», confie-t-elle.

Dounia Boutazout a également précisé dans cet entretien pour Le360 qu’elle continuera à faire des arrêts tout au long de sa carrière d’actrice. Depuis qu’elle endosse ses responsabilités d’épouse et de mère, Dounia Boutazout a revu ses priorités et pense d’abord et surtout à sa famille en premier lieu.