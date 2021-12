© Copyright : Saïd Bouchrit / Le360 (capture image vidéo)

Spécialisé dans le "Chaabi Groove", le groupe Mazagan est de retour sur scène avec un nouveau morceau: "Talayan". Issam Kamal a décidé de réunir l'équipe à nouveau après une séparation qui a duré huit ans.

"Talayan" ("Jusqu’à quand"), tel est le titre de la chanson du come-back du groupe Mazagan. Après une absence qui aura duré huit ans, au cours lesquelles le chanteur fondateur du groupe, Issam Kamal, a poursuivi sa carrière en solo et exploré, comme il le témoigne pour Le360, de nouveaux genres et sonorités, Mazagan fait son retour. Le "chaabi groove", le genre musiccal qu'ils ont créé, aussi.

"Après une séparation qui a duré huit ans, nous avons décidé de réunir à nouveau et pour faire revivre le "chaabi groove" tout en le revisitant encore une fois avec d'autres sonorités et styles musicaux", déclare Issam Kam pour Le360.

Une cérémonie a eu lieu à cette occasion, le vendredi 3 décembre dernier à Casablanca, quelques heures avant la décision du gouvernement de suspendre l'organisation des évènements culturels et artistiques.

La cérémonie s'est déroulée en présence d'un groupe d'artistes et de célébrités, qui ont tous exprimé leur joie du retour de ce groupe, et ont félicité Issam Kamal et ses compères.