Vidéo. Atoman, Wind Rider: le premier super-héros marocain débarque au cinéma

Atoman, premier super héros marocain au cinéma.

Dans une conjoncture mondiale où il est salvateur de croire aux super-héros, à leurs pouvoirs surnaturels et à leur capacité à fédérer autour de causes justes, un jeune Marocain ordinaire s'est découvert un talent et des pouvoirs surnaturels et a décidé de les mettre au service de l’humanité.

La sortie du film est prévue pour le mois de novembre 2021. Certes, vous allez encore piaffer un peu, avant de vous en prendre plein les yeux, mais sans rien spoiler, Le360 vous en dit un peu plus. Engagé auprès des vulnérables, Atoman, le héros de ce film dont le projet est déjà très abouti, entame une course effrénée et un combat acharné contre de puissants ennemis en quête d'un contrôle absolu sur la planète. Une histoire qui n’a rien d’une «fiction», quand on y pense. Le pitch? C'est l'histoire d'un jeune homme inquiet et mobilisé pour l’avenir de la planète, qui se bat contre un monde obstiné à la détruire. Menaces climatiques, protection des ressources naturelles, offrir un meilleur cadre de vie aux populations opprimées, lutter contre les pandémies, Atoman découvre, au fil de son périple, le vrai visage de sommités politiques et de puissants hommes d’affaires de son pays. Pourquoi un super-héros marocain ? A cette question, Anouar Moatassim, réalisateur, répond, haut et fort: «POURQUOI PAS ?» Ce qu’il faut retenir, c’est que l’idée d’un film de super-héros marocain existe depuis une dizaine d’années dans les objectifs de ce jeune réalisateur. Cette idée, entièrement nouvelle pour le cinéma marocain, a pris le temps de mûrir et de prendre forme, avant d’être concrétisée grâce aux efforts combinés d’une équipe déterminée. Avec Atoman, Anouar Moatassim signe ici son premier long-métrage, mais le jeune réalisateur est déjà connu et reconnu pour avoir réalisé une multitude de séries, web-séries et courts métrages primés. Son adaptation du conte des 1001 nuits, en version marocaine, a connu un franc succès, la série Sa3a a été auréolée du prix GOLD au Crystal African. Il est aussi le réalisateur d'un documentaire primé, «La 8ème merveille», consacré à la vie du rappeur Soprano. Pour cette première, Anouar Moatassim a réuni un casting hors normes. Youssef Akdim, alias Lartiste, fait le buzz à la télé française avec un t-shirt en soutien au Maroc Le rôle clé de Atoman a été confié à un homme dont le parcours interpelle par son authenticité et sa capacité à relever de nouveaux défis: Youssef Akdim, plus connu sous le nom de Lartiste. Le célèbre chanteur de rap franco-marocain. De grands noms se retrouvent pour la première fois dans un scénario inédit, écrit par Omar Mrani et travaillé avec le réalisateur Anouar Moatassim. Une brochette d’acteurs et d’actrices de différents horizons, mais qui partagent tous leur appartenance et leur amour inconditionnel pour leurs pays d’origine, et pour le continent africain: un casting jeune appuyé par Samy Naceri, un nom et un talent qu’on ne présente plus. Doudou Masta et Mourade Zeguendi qui ont déjà fait leurs preuves dans le cinéma français et belge. Sarah Perles, pré-sélectionnée pour le titre de "Meilleur espoir féminin" (César 2019), accompagnera Youssef Akdim dans ses premiers pas d’acteur. Le synopsis d'Atoman, Wind Rider. Hakim Imlil est un hacker éthique, recherché à l’international pour avoir hacké les serveurs informatiques d’un laboratoire pharmaceutique américain, français et chinois, afin de faire bénéficier des malades, atteints de COVID-19, d’un médicament générique à faible coût. Arrêté par Interpol sur une île où il a trouvé refuge, il est remis aux mains des autorités marocaines et n’échappe à la prison qu’en acceptant l’offre de la DGSN: devenir un white-hat, au service de la cellule de lutte contre la cybercriminalité de la police. Entraîné malgré lui dans une enquête au cours de laquelle il va apprendre la vérité sur ses véritables origines, il hérite d’une lignée dotée de pouvoirs surhumains dont il va devoir apprendre la maîtrise pour pouvoir se mesurer au grand danger qui menace le monde. Pour être le dernier rempart face au chaos, Hakim doit devenir Atoman.

Par Khalil Ibrahimi