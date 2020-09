© Copyright : DR

Un nouveau montage du "Parrain 3", le dernier opus de la célèbre trilogie mafieuse de Francis Ford Coppola, sortira au cinéma en décembre, ont annoncé les studios de la Paramount jeudi.

Ce film, suite de deux des plus grands classiques du cinéma hollywoodien, mal reçu par la critique à sa sortie avant d'être partiellement désavoué par Coppola lui-même par la suite, bénéficiera d'un nouveau montage plus respectueux "de la vision originale" du réalisateur et du scénariste, Mario Puzo.

"Pour cette version, j'ai créé un nouveau début et une nouvelle fin, réarrangé certaines scènes, certains plans, et des repères musicaux", a expliqué Coppola dans un communiqué transmis à l'AFP.

"Ces changements, en plus des images et du son restaurés, offrent une conclusion plus pertinente au 'Parrain' et au 'Parrain 2'", a-t-il ajouté, jurant qu'il s'agissait là de ses "intentions d'origine" pour le "Parrain 3".

Cette nouvelle version du film, souvent considéré comme le vilain petit canard de la trilogie, sortira en salle en décembre pour ses 30 ans, avant d'être disponible plus tard sur les plateformes de streaming.

Ce dernier opus de la trilogie suit un Michael Corleone (Al Pacino) dans sa soixantaine qui essaie de sortir sa famille du monde de la mafia.