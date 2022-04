© Copyright : Khalil Essalak / Le360 (photomontage)

L'émission «Alf Merhba» diffusée tous les lundi à 21h50 sur Al Aoula est présentée par la comédienne et top model marocaine Sahar Maataoui. Dans cet entretien pour Le360, elle en parle et raconte son expérience bollywoodienne aux côtés de Salmane Khan et de Katerina Kaïf.

Sahar Maataoui, nouveau visage du petit écran, est l’animatrice de l’émission «Alf Merhba» diffusée tous les lundi à 21h50 sur Al Aoula. «C’est une expérience très enrichissante. Je découvre mon pays et je le fais découvrir à mon tour…», confie celle qui est également comédienne dans cet entretien pour Le360.

«Nous avons visité plusieurs villes et sommes allés à la rencontre des habitants. J’ai appris beaucoup de choses sur les cultures et les traditions locales. J’espère que cette expérience pourra se renouveler», poursuit Sahar Maataoui.

Celle qui est également top model a été sélectionnée pour représenter le Maroc à la compétition «Miss Europe Continental World». «J’ai été contactée sur instagram et on m’a proposé de participer à ce concours de beauté. J’ai accepté. La finale aura lieu vers fin avril en Italie», souligne celle qui est souvent comparée à l’actrice et mannequin britannique Katerina Kaïf.

Depuis 2003, et après avoir tourné dans son premier long métrage Bollywoodien «Boom», Katerina Kaïf devient une comédienne vedette et l’égérie de plusieurs marques en Inde.

La Marocaine Sahar Maataoui l’a rencontrée et a interprété plusieurs séquences à ses côtés. «Qu’on dise que je ressemble physiquement à Katerina Kaïf est un honneur pour moi. C’est une véritable icône de la beauté en Inde et c’est une comédienne très compétente et bosseuse», lance-t-elle.

Cette expérience indienne, où elle a appris la langue et plusieurs dialectes a été interrompue avec son retour au Maroc et sa mission dans «Alf Merhba». Sahar Maataoui a plusieurs projets dans le viseur, dont la préparation de la prochaine saison de cette émission, un film pour le cinéma, en plus de sa participation dans le concours Miss Europe Continental World.