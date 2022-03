© Copyright : DR

Neufs lauréats du Prix du Maroc du Livre, vainqueurs ex-aequo, ne recevront plus leur récompense, dévoilée le 17 décembre 2021. Le ministère de la Culture en a décidé ainsi. Les lauréats réagissent. Nouveaux rebondissements.

Le ministère de la Culture a fait fuiter sur les réseaux sociaux un courrier adressé à neuf lauréats du Prix du Maroc du Livre 2021. Le département que dirige Mehdi Bensaïd les informe que faisant suite à leur volonté de percevoir la dotation du prix de manière individuelle, leur récompense allait leur être retirée.

«Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication exprime son regret de vous voir réduire toutes les dispositions de cette récompense à sa valeur strictement matérielle», indique cette lettre, datée du 18 mars 2022.

Depuis, la polémique enfle autour du retrait du Prix du Maroc du Livre 2021. Après le courrier officiel du ministère de la Culture, et au moment même où ils avaient l’intention de ne pas réagir à cette lettre, les neufs intellectuels marocains, lauréats ex-aequo du Prix, ont finalement décidé de faire entendre leur voix et de réagir.

Depuis Laâyoune, Tayeb Amkroud, auteur du recueil «Arokal» ou «Braises sous les cendres», le confirme, interrogé par Le360: «nous avons chacun de nous reçu des messages sur notre boîte e-mail. Ce courrier fait suite à un plaidoyer que nous avons envoyé en janvier 2022 à la direction du livre au ministère de la Culture quelques jours après avoir été contactés par son département pour que nous puissions envoyer nos coordonnées bancaires. C’était simplement un écrit, et non pas un document officiel où nous demandions d’appliquer l’article 13 de la loi organisant le Prix du Maroc du Livre, et qui stipule que les lauréats ex-aequo avaient le droit de percevoir individuellement le montant de la dotation, qui est de 120 000 dirhams», a-t-il expliqué.

Rappelons que le Palmarès du Prix du Maroc du Livre, pour l'édition 2021, avait été dévoilé le 17 décembre 2021. «Deux jours plus tard, on nous appelle de la direction du Livre pour qu’on envoie nos coordonnées bancaires et nos numéros de cartes d’identité nationale. Nous avons à ce jour et jusqu’à la date du 18 mars 2022 où le ministère a annoncé le retrait du prix, pas encore perçu ni l’attestation ni la dotation», a ajouté Tayeb Amkroud.

Dans leur communiqué envoyé aux médias, ce lundi 21 mars, les neufs lauréats ex-aequo concernés par ce retrait du Prix du Maroc du livre font part de leur intention de porter plainte au tribunal administratif. «Nous avons utilisé tous les moyens que la justice nous octroie et ce, après que la porte du ministère de la Culture nous ait été fermée», indique ce texte, que Le360 a pu consulter.

Dans ce même communiqué, signé par Idriss Maqboul, Tayeb Amkroud, Hassan Oubrahim Amouri, Mohamed Ali Ribaoui, Ahmed Bouhssine, Boubker Bouhadi, Yahya Ibn El Walid, Mohammed Jorti, on apprend que ces lauréats ont envoyé une lettre au chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, pour qu'il réagisse à ce retrait.

Contacté par Le360, un autre lauréat concerné par cette décision de lui retirer le prix du Maroc du Livre, Idriss Maqboul, rappelle que ce n’est pas la première fois que des auteurs demandent à ce que le prix ex aequo soit perçu en intégralité par les deux auteurs et non pas qu’il soit partagé comme a l’habitude de procéder le ministère de la Culture.

«En 1996, Yahya El Yahyaoui et Ahmed Moutawakil étaient tous les deux vainqueurs ex aequo du Prix du Maroc du livre dans la catégorie sciences humaines et sociales et chacun d’eux a perçu le montant de la dotation dans son intégralité», a-t-il tenu à souligner.

«Le ministre aurait pu dire tout simplement que le budget n’était pas suffisant cette année, mais il a préféré prendre cette décision de manière officielle en sachant que la direction du livre n’a aucun moment jugé important et plus raisonnable d’ouvrir la porte au dialogue», a-t-il poursuivi.

Contactée par Le360, pour obtenir sa version des faits, la directrice du livre auprès du ministère de la Culture, Latifa Mouftakir, est restée injoignable.