Présidence des César: Véronique Cayla et Eric Toledano, seul tandem en lice

Véronique Cayla et Éric Toledano.

Un tandem formé de l'ex-patronne d'Arte et du CNC, Véronique Cayla, et du cinéaste Éric Toledano sera l'unique candidat à la présidence des César, a indiqué lundi à l'AFP la présidente par intérim de cette institution phare du cinéma français, en crise depuis près d'un an.