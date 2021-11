Mehdi Bensaïd, 37 ans, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du gouvernement Akhannouch.

La contribution de l'Etat au financement des projets culturels en 2022 est de 60 millions de dirhams. Un montant qui a été critiqué avec dérision par Mehdi Bensaïd, le ministre en charge du portefeuille de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication, ce jeudi 4 novembre 2021, au Parlement.

Le budget étatique pour financer la culture au Maroc en 2022 est de 60 millions de dirhams. C’est ce que prévoit le projet de loi de finances et ce qui a été confirmé par le ministre de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication lors de la présentation du budget sectoriel, ce jeudi 4 novembre, au Parlement.

Le ministre du PAM n’a pas manqué de critiquer ce montant destiné aux subventions de projets de théâtre, d’édition de musique et d’arts chorégraphiques, d’arts contemporains et visuels ainsi que les subventions octroyées aux associations culturelles pour l’organisation de festivals et de manifestations.

«Ce budget ne sert même pas à financer un terrain de foot à Ouazanne», a ironisé Mehdi Bensaïd avant d'annoncer son attention de recourir au secteur privé pour financer les projets culturels.

En terme de soutien aux industries culturelles, 34% du budget total est dédié aux subventions de pièces de théâtre. Le reste revient à la musique (20%), le livre et l’édition (18%), les associations culturelles, festivals et manifestations (15%) et arts graphiques (13%).

