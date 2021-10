© Copyright : Instagram / itsmissraisa

Miss Raisa, jeune rappeuse voilée d’origine marocaine résidant en Espagne, fait sensation sur la scène de l’émission espagnole de talents «Got Talent España», en dénonçant à travers son chant les discriminations, qu’elle et plusieurs autres femmes subissent.

Miss Raisa, rappeuse voilée maroco-espagole, résidant à Barcelone, a impressionné les jurés de la très célèbre émission espagnole de talents et de compétition Got Talent España.

A travers son chant et ses paroles, la jeune artiste de 24 ans, livre et dénonce les souffrances quotidiennes et silencieuses qu’elle et plusieurs autres femmes immigrées, "musulmanes et libres", subissent en Espagne, indique le site d’informations espagnol, VerTele.

El mensaje que Miss Raisa ha lanzado al mundo ?



? #GotTalent5 https://t.co/fenrUL3cxH pic.twitter.com/NYgSDMhQZj — Got Talent Espa�a (@GotTalentES) October 8, 2021

"Les gens ne conçoivent pas l'idée que je puisse appartenir à deux cultures en même temps. Je suis marocaine mais également espagnole. Depuis que je vis ici, plusieurs espagnols racistes me demandent constamment de rentrer au Maroc. D’autres, qui sont marocains, disent que je ne suis pas une musulmane exemplaire parce que je fais de la musique et travaille avec des hommes", explique Miss Raisa avec indignation.

Rêvant de communiquer autour de la réalité qui l’entoure, même si cruelle à certains moments, la maroco-espagnole tend surtout à "conscientiser" les hommes et femmes sur cette triste vérité.

Rappeuse engagée, Miss Raisa n’hésite pas à se livrer à travers ses paroles libératrices. C’est un message clair qu’elle cherche à transmettre auprès des milliers de femmes victimes de discriminations, en portant sa voix dans la scène de musicale espagnole.

"Femme immigrée et musulmane. Avec voile et catalane. J’ai tout pour être critiquée. Chaque jour, je fais l’objet de critiques, je suis habituée, j’esquive avec empathie à toutes ces balles", chante-t-elle.

Miss Raisa a obtenu trois oui du jury, ainsi qu’un bel éloge du publiciste espagnole, auteur, producteur de musique, et juge du concours de talents, Risto Mejide. "Nous sommes unis par la passion du talent. Nous ne prêtons pas attention à la couleur de votre peau, ni d’où vous venez, et surtout pas à votre sexe. Notre souci est de repérer des jeunes talent. C’est un luxe d’avoir eu une interprétation de votre part", lui a-t-il déclaré.