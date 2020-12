© Copyright : DR

A la tête de sa propre société de production, Higher Ground Productions, le couple Obama s’apprête à produire une nouvelle série humoristique pour Netflix avec pour personnage principal Donald Trump.

Basé sur le livre The Fifth Risk (Le cinquième risque) de Michael Lewis, dont les droits ont été achetés par le couple Obama en 2018, cette nouvelle production intitulée «The G Word» adopte des allures de comédie et se veut un mélange de documentaire et d’émission à sketchs.

Tout comme le livre de non-fiction qui en est à l’origine, ce docu-comédie entend explorer avec humour le chaos qui a accompagné la transition présidentielle à l’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche. Toutefois, rassure Netflix dans un communiqué, il ne s’agira pas seulement de porter un regard critique sur Donald Trump et sa politique, mais sur le fonctionnement des institutions et d’un gouvernement, sans pour autant que celui-ci soit rattaché à une administration en particulier.

Pourquoi le choix de ce thème? A en croire le communiqué de Netflix, parce que «le mot gouvernement est devenu sale et on préférerait ne pas en parler ou y penser». La lourde tâche de montrer à l’écran «la complexité et la puissance absolue du gouvernement américain, avec un regard incisif et satirique sur ses échecs» reviendra par ailleurs à Adam Conover, comique et coproducteur de la série.

Le tournage de «The G Word» («Le mot en G», en référence au gouvernement) devrait débuter en début d’année 2021. Pour l’heure, aucune date de diffusion n’a encore été avancée.