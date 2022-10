© Copyright : Abderrahim Et-Tahiry / Le360

VidéoSoixante musiciens venant d'Israël participent à la 18e édition du Festival des Andalousies atlantiques, lequel se tient du 27 au 29 octobre 2022 à Essaouira. Un évènement musical emblématique, dont la notoriété a transcendé les frontières du Royaume, restituant la mémoire de la communion judéo-musulmane.

Et de 18 pour le Festival des Andalousies atlantiques d’Essaouira. Un évènement, très attendu par les mélomanes, qui donne rendez-vous à son public du 27 au 29 octobre 2022. De belles retrouvailles avec un line-up composé de 170 artistes, dont 60 venant d'Israël. Un véritable coup de boost aux relations entre le Royaume et l'Etat hébreu qui ne cessent de se renforcer de jour en jour.

Des liens uniques qui, à travers des projets communs dans divers domaines de développement, se resserrent, indique dans une déclaration pour Le360, Yael Patir, cheffe de cabinet du ministre israélien de la Coopération régionale, Issawi Frej, qui n’a pas pu se rendre à Essaouira en raison de l’approche des élections législatives de 2022, en Israël.

Pour Yael Patir, qui s’exprimait en marge de sa participation au Forum des Andalousies sous le thème «L’Ecole d’Essaouira, l’importance du lieu, l’importance du lien», la dynamique des relations entre le Maroc et Israël tire sa force de l’attachement solide de la communauté juive d’origine marocaine au Royaume et des liens indéfectibles entre cette communauté, y compris celle présente en Israël. Elle a expliquait que le ministre Issawi Frej lui-même croyait fortement en ces liens.

La cheffe de cabinet du ministre israélien de la Coopération régionale a ajouté qu’Essaouira est un carrefour par excellence des civilisations et havre des valeurs universelles et de coexistence entre les différentes religions monothéistes, mettant ainsi en avant l’immense portée historique et la grande symbolique que revêt ce lieu.

Il convient de signaler que le Forum des Andalousies se tient en marge du Festival des Andalousies atlantiques. Rendez-vous unique au monde où musulmans et juifs, et pas seulement, se retrouvent pour chanter ensemble, s’écouter, parler, mais aussi débattre ensemble.

Des milliers de mélomanes ont donc renoué avec le Festival des Andalousies atlantiques, pour sa 18e édition. De belles retrouvailles avec des scènes de haute volée, et en tout 170 artistes qui se produisent sur trois scènes, pour 14 concerts au total.