Le film «Ali Zaoua, prince de la rue», en tournée au sein des centres culturels Les Étoiles du Maroc

Détail de l'affiche du film «Ali Zaoua, prince de la rue», version 2022, remastérisée, pour sa nouvelle sortie, plus 20 ans après sa première projection.

Plus de vingt ans après sa sortie originale, le film culte de Nabil Ayouch, «Ali Zaoua, prince de la rue», revient sur les grands écrans en version remastérisée et est actuellement en tournée exceptionnelle à travers le réseau de centres culturels de proximité au profit des enfants et des jeunes en situation difficile de la Fondation Ali Zaoua.

Cet opus, qui a marqué des générations de Marocains, est aussi à l’origine de la création de la Fondation Ali Zaoua. C’est précisément au sein du réseau des centres culturels de proximité rattachés à la Fondation que le film est projeté dans le cadre d’une tournée exceptionnelle. Objectif, faire découvrir cette œuvre majeure du 7e art marocain, qui met en lumière la situation dramatique des enfants des rues du Maroc, à des centaines d’enfants et de jeunes gens en situation difficile, placés en centres de protection, dans des orphelinats ou des institutions spécialisées à Casablanca, Marrakech, Tanger, Agadir et Fès. Le programme de projections prévoit également des débats en présence d’associations spécialisées reconnues pour leur action et leur engagement social, à l'instar de SOS Villages d’Enfants, Voix de Femmes ou encore le Centre de protection de l’enfance Abdeslam Bennani… Autant de structures dont les représentants prendront la parole aux côtés de psychologues, ainsi que de critiques de cinéma afin de partager leurs points de vue, leurs expertises et éclairer le public sur les conditions de vie des enfants des rues. Pour Nabil Ayouch, ressortir le film «Ali Zaoua» vingt ans plus tard replace les enfants des rues au cœur du débat Enfin, dans ces espaces, dédiés à différentes formes d’expressions que sont les centres Les Etoiles, la Fondation Ali Zaoua prévoit également l’organisation d’une série d’ateliers thématiques autour de la philosophie, l’expression artistique et l’écriture de scénario. La musique sera elle aussi au programme de cette tournée avec la tenue d’un concert assuré par les jeunes artistes de la Positive School. Un bel exemple du pouvoir de l’art et de la culture sur la jeunesse marocaine. Dates et lieux de projections Les Etoiles de Sidi Moumen, à Casablanca: samedi 26 novembre à 15h (enfants), 19h (adultes). Les Etoiles du Souss, à Agadir: samedi 12 novembre à 17h (tout public), dimanche 13 novembre à 11h (jeune public). Les Etoiles de Jamaâ El Fna, à Marrakech: dimanche 13 novembre à 12h (à partir de 10 ans), à 19h30 (pour les + de 16 ans). Les Etoiles de la Medina, à Fès: samedi 26 novembre à 19h (tout public), dimanche 27 novembre 11h (jeune public). Les Etoiles du Détroit, à Tanger: samedi 26 novembre à 15h. A propos de la Fondation Ali Zaoua Créée en 2009 par le réalisateur marocain, Nabil Ayouch, la Fondation Ali Zaoua est née d’une volonté de reconnecter les habitants de quartiers défavorisés de nos métropoles, à l’image de Sidi Moumen à Casablanca, et le reste de la population. La fondation Ali Zaoua voit grand Convaincu que cette reconnexion passera par un lien culturel et artistique, le fondateur, avec son compère l’artiste peintre et romancier Mahi Binebine, a initié un réseau de Centres culturels de proximité dans plusieurs villes du Maroc: Casablanca (2014), Tanger (2016), Agadir (2019), Fès (2020) et Marrakech (2021) dont le rôle est d’offrir à la jeunesse marocaine des espaces d’expression, de dialogue et de découverte, afin de leur permettre de se réconcilier avec leur environnement social tout en favorisant leur réhabilitation psycho-sociale. Un réseau de centres qui naît après la rencontre artistique des deux hommes quand Nabil Ayouch adapte à l'écran le roman de Mahi Binebine Les Etoiles de Sidi Moumen, qui devient pour le cinéma Les Chevaux de Dieu. Une rencontre artistique, mais également humaine, qui marquera le futur de nombreuses générations de jeunes à travers le pays.

Par Zineb Ibnouzahir