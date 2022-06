© Copyright : Said Kadry / Le360

Le photographe Abderrahim Benattabou a eu l'idée originale de créer un musée de l'âne à Tanger. Un animal qui a toujours accompagné l'homme. De l'antiquité à nos jours, l'âne a été un personnage de contes, de légendes et de toutes sortes de fables. Visite guidée du musée.

Créer un musée de l'âne. C'est l'idée originale qu'a eue Abderrahim Benattabou, photographe et activiste écologique qui vit à Tanger depuis 1999. Passionné par les ânes, il a décidé de consacrer un musée à cet animal, encore très présent au Maroc. Il a installé ce lieu dans un quartier populaire de Tanger situé non loin du port.

«J’ai décidé de consacrer un musée à l’âne parce que c’est un animal qui me fascine, et qui fait partie de notre patrimoine. Ici, je m’intéresse à la symbolique de l’âne et à la place qu’il occupe au sein de notre société, et nous retrouvons des images, des matériaux exposés, qui selon moi, ont une grande importance parce qu’ils retracent l’histoire de l’âne au Maroc», explique Abderrahim Benattabou, fondateur du musée, interrogé par Le360.

Ce Tangérois, qui a étudié le tourisme, rêvait d'une exposition et d'un musée qui redonneraient de la considération à cet animal. Il invite ainsi les visiteurs à venir découvrir de plus près cet animal qu’est l'âne, sa place dans les villages et les villes au fil des décennies, son évolution dans la société marocaine, mais également à l’échelle mondiale.

«Certes, l’âne n’a pas participé aux conquêtes et batailles de l’histoire, mais ces images et ces livres qui l’honorent, mettent en valeur ses qualités, à savoir sa patience et son endurance», poursuit-il.

Abderrahim Benattabou n’a pas manqué non plus de relever le sarcasme de certains visiteurs au début. Mais cette ironie se transforme vite en curiosité positive et en intérêt pour les informations concernant cet animal souvent décrié, méprisé, mais si utile.