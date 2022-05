La pochette de l’album «Gnawa Soul» de Moktar Gania, conçue par le célèbre designer et photographe Hassan Hajjaj.

L'album «Gnawa Soul» du mâalem Moktar Gania et ses musiciens sort ce vendredi 22 mai 2022. La tournée promotionnelle peut donc commencer avec des concerts inédits. Première date, jeudi 26 mai 2022 au Studio des arts vivants de Casablanca.

Financé par Planet Essaouira et signé par Universal Music Mena, Gnawa Soul sort demain, vendredi 20 mai 2022. Cet album réunit la troupe gnaoua du mâalem d’Essaouira Moktar Gania et les musiciens Anouar Ben Brahim, à la guitare, et Yacine Ben Ali, aux percussions, sous le nom Moktar Gania & Gnawa Soul.

Réalisé et produit par un spécialiste d’art contemporain, grand féru de musique gnaoua, et fondateur des studios Planet Essaouira, Pascal Amel, cet album a été enregistré en live en mars 2021 dans les studios Hiba à Casablanca.

Le360 avait assisté à une session d’enregistrement. «Avec cet album, Moktar Gania & Gnawa Soul est le premier groupe marocain produit par une major», avait alors déclaré Pascal Amel.

Moktar Gania, digne héritier de mâalem Boubker et frère de Mahmoud, avait précisé, lui aussi interviewé à cette occasion, que cet album était le résultat de quatre années de travail acharné avec une nouvelle écriture et une nouvelle composition des chansons du répertoire gnaoui et une véritable fusion.

Bien avant la sortie de cet album, en tout trois clips de trois singles, Allah Ya Soudane, Ya Rebbi Laafou et Sala Nabila, ont déjà été diffusés sur les plateformes de streaming. La pochette de l’album a été conçue par le célèbre designer et photographe Hassan Hajjaj. Un album plein de promesses.

Ces chansons ont d'ailleurs déjà été écoutées et appréciées par plusieurs artistes, dont l’israélienne Neta El Khayam, la saxophoniste française Géraldine Laurent, mais aussi le guitariste Jean-Marie Ecay. Et ces trois-là ont non seulement écouté les morceaux, mais ils ont aussi enregistré 2 ou 3 titres avec le groupe en tant qu'invités.

L'album de Moktar Gania & Gnawa Soul sera présenté en avant-première, et en featuring avec Karim Ziad, le 26 mai à 20h30 au Studio des arts vivants de Casablanca. Ensuite, le grand public aura l’occasion de le découvrir, en live, à Essaouira, dans la ville qui a vu naître ce projet. Le groupe y sera en concert le 4 juin à 23h00, à Dar Souiri.

La troupe poursuivra sa tournée pour faire la promotion de cet album, et enchaînera plusieurs concerts à l'étranger. A commencer par Paris, avec un spectacle le 17 juin au New Morning et ensuite le 18 juin au Makeda à Marseille. D'autres dates seront annoncées ultérieurement.