Les salles de cinéma accueilleront, à partir du mercredi 11 mai 2022, la nouvelle comédie sociale «Al Ikhwan», production cinématographique de Driss Chahtane, fondateur et directeur de la chaîne Chouf TV.

«Produit par la société de production et de distribution SW MEDIA, ce nouveau long-métrage est réalisé par Mohamed Amin Al Ahmar. L'idée, le scénario, le dialogue et la direction artistique ont été assurés par Abdelali Lamhar, Alias Taliss», indique un communiqué de la société de production.

Al Ikhwan est une comédie sociale qui raconte l'histoire de 3 amis (Zreka, Charo, et Abdelssadek), originaires d'un bidonville de Casablanca, et qui se considèrent comme des frères.

Chacun d’eux a son histoire, ses préoccupations, ses soucis, mais ils partagent tous les mêmes problèmes à savoir l'échec dans leur vie marquée par la pauvreté, le chômage et la marginalisation... En cherchant à créer le buzz, les trois jeunes se font manipuler et se retrouvent poursuivis par un mandat à leur encontre sur l'ensemble du territoire national…

Cette nouvelle production a rassemblé une panoplie d'acteurs appartenant à différentes générations, à savoir Fadela Benmoussa, Abdellatif Khamouli, Rawia, Fatima Bouchareb et Salah Eddine Benmoussa, en plus des membres de la troupe Humouraji qui rassemble le duo d'humoristes Saïd et Wadi3, Rachid Rafik, Mohamed Bassou, Ayoub Idri et Karima Oulhous, précise la même source, ajoutant que le film a vu également la participation de Maya Dbaich dans sa première expérience cinématographique, ainsi que Youssef Ouzlal, plus connu par le personnage de «Fatima Tawil».

Et de souligner que le film a été entièrement financé par Driss Chahtane et n'a reçu aucun soutien ou aucune avance sur recette.

Pour ce qui est des conditions de tournage, le réalisateur Mohamed Amin Al Ahmar confie que «le tournage s'est déroulé dans une ambiance professionnelle et a permis par ailleurs, d’avoir des moments de partage d’idées et d’expériences entre les différents artistes qui composent le film et représentant différentes générations». Il ajoute que grâce aux efforts de tous, toutes les conditions ont été réunies afin que ce film puisse voir le jour.

De son côté, Taliss, le scénariste du film, a relevé que la rédaction des dialogues et du scénario s'est étalée sur 8 ans et grâce à l'implication du producteur, Driss Chahtane, l’occasion s'est présentée pour concrétiser ce rêve, grâce aux moyens mis à disposition.

Pour sa part, le producteur Driss Chahtane a fait savoir que SW MEDIA est venue enrichir et révolutionner la scène cinématographique. «Ce n’est que le début du chemin et notre ambition est de développer l’industrie cinématographique dans notre pays», a-t-il dit.