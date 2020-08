© Copyright : DR

La comédienne et ancienne ministre de la Culture Touria Jabrane est décédée à l'âge de 68 ans, ce lundi 24 août, à Casablanca, apprend Le360 auprès de sa famille.

Touria Jabrane qui souffrait d'un cancer avait été admise le 13 août à l'hôpital Cheikh Khalifa de Casablanca sur instruction du roi Mohammed VI. La comédienne, grande dame de théâtre et disciple de feu Tayeb Seddiki, a succombé à la maladie, ce lundi 24 août à l'âge de 68 ans.

De sa riche carrière démarrée dans les années 70, on retiendra son passage remarqué en tant que ministre de la Culture entre 2007 et 2009 sous le mandat du Premier ministre istiqlalien Abbas El Fassi. A cette époque, les artistes ont bénéficié de plusieurs acquis sociaux et en gardent jusqu'à aujourd'hui un bon souvenir.

Polyvalente, présente aussi bien sur les planches -son grand amour- qu'à la télévision et au cinéma, Touria Jabrane a toujours brillé par son talent.

Elle a été récompensée par nombreux prix dans des festivals nationaux et internationaux. Elle a également reçu plusieurs décorations notamment, le Wissam du mérite national, et l'insigne de Chevalier de l'Ordre des Arts et Lettres de la République française.