Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de l'artiste feu Mahmoud El Idrissi.

Dans ce message, le souverain affirme avoir appris avec une profonde affliction la nouvelle du décès de l'artiste distingué Mahmoud El Idrissi, que le Tout-Puissant l'entoure de Sa Sainte miséricorde et l'accueille dans son vaste paradis.

En cette douloureuse circonstance, le roi Mohammed VI exprime aux membres de la famille du défunt et, à travers eux, à l’ensemble de ses proches, ses amis, ses admirateurs, ainsi qu'à sa grande famille artistique, ses vives condoléances et sa sincère compassion suite à la disparition de l’un des pionniers de la chanson marocaine, qui a contribué, pendant des décennies, à enrichir le répertoire musical varié par une discographie authentique empreinte d'un amour sincère pour son pays et son beau patrimoine, ainsi que d'un attachement fort aux constantes de la Nation et à ses sacralités.

Le souverain implore le Très-Haut d'accorder à la famille de feu Mahmoud El Idrissi patience et réconfort, de rétribuer amplement le regretté pour sa grande contribution à l'art et à sa patrie et de l'accueillir dans Son paradis parmi les vertueux.