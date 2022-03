© Copyright : DR

Janatte Haddadi, collaboratrice de DJ Van pendant une dizaine d'années en tant que manager artistique, a reçu le prix «Africa under 40» dans la catégorie «Musique et divertissement». C'était le samedi 26 mars dernier à Accra, la capitale du Ghana, où se déroule cet évènement chaque année.

Le prix Africa Under 40 vient d’être décerné à la Marocaine Janatte Haddadi. Celle qui a collaboré en tant que manager pendant dix longues et fructueuses années aux côtés du producteur musical DJ Van a eu droit à un prix qui vient consacrer l’ensemble de sa carrière.

«Je suis vraiment chanceuse d’avoir travaillé avec plusieurs artistes marocains. J’ai toujours œuvré dans les coulisses et jamais en première ligne et là pour la première fois ce prix que je reçois et une reconnaissance pour mon parcours personnel», a confié Janatte Haddadi, 31 ans, interrogée par Le360.

Cet évènement organisé à Accra, dans la capitale du Ghana, «vise à identifier, honorer et célébrer un échantillon représentatif des jeunes chefs d’entreprise de moins de quarante ans les plus influents et les plus accomplis du continent», indiquent les organisateurs de cet évènement sur leur site internet.

Après avoir été nommées en novembre 2021, les 40 personnalités ont été consacrées le samedi 26 mars dernier lors d’une cérémonie officielle à Accra, en présence d’Imane Ouaadil, ambassadrice du Maroc au Ghana, et qui a reçu ce prix au nom de Janatte Haddadi, qui n’avait pu être présente.

Ayant principalement œuvré dans l’industrie musicale -en construction- au Maroc d’abord, puis dans plusieurs pays d'Afrique Subsaharienne depuis 2015, «pour créer des ponts entre le Nord et le Sud» comme elle le dit, a quitté l’aventure de Magic Castle, l'agence de production lancée par DJ Van. «Je ne suis plus manager musical. J’avais besoin de nouveaux challenges, de nouveaux défis», a-t-elle expliqué.

Depuis 2020 en effet, Janatte Haddadi ne travaille plus aux cotés de DJ Van. Place à une nouvelle aventure, en tant que productrice audiovisuelle. C'est à peine âgée de 17 ans qu'elle a débuté sa carrière, en lançant l’album de Komy, avant de créer sa propre agence de production audiovisuelle. Janatte Haddadi travaille en ce moment sur des spots publicitaires, avec des réalisateurs égyptiens.