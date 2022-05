© Copyright : DR

«Chouha» (honte) est un nouveau court-métrage écrit et réalisé Youssef Lahlou, cinéaste et designer. A travers ce film, ce chapelier des stars hollywoodiennes dénonce le phénomène social qu’est la «chouha», pour mieux le banaliser et le dédramatiser, tout cela sur un ton décalé. A découvrir sans modération. Et sans gêne surtout.

Chouha (honte) est un court-métrage écrit et réalisé par le cinéaste et designer, Youssef Lahlou. Etalé sur une quinzaine de minutes, ce film personnifie un phénomène social pour dénoncer sur un ton décalé ce qu’est la chouha. En dépeignant, à travers plusieurs scènes, des situations puisées dans notre réalité de tous les jours, il démontre que cette «chouha», où qu’elle soit, aura toujours son mot à dire.

D’ailleurs, qui n’a jamais eu à faire à la «chouha»? Cette expression, qui fait partie de la darija, ne fait jamais plaisir à entendre. Utilisée au quotidien pour décrire ce sentiment d’inconfort né d’une situation déplaisante, la «chouha» hante les esprits de ceux qu’elle attrape. Qu’ils soient acteurs, politiciens, comédiens, chanteurs ou danseurs, tous auront droit à leur part.

Et c’est bien l’idée même de ce court-métrage mis en ligne sur YouTube, le lundi 25 avril 2022, que le réalisateur a puisée d’une scène qu’il a lui-même vécue.

«Sur le point de commander un fast-food, j'étais en compagnie d'une amie, également installée à New York, qui me confie ne jamais avoir mangé de Big Mac. Surpris, je me moque gentiment et décide de faire une story sur Instagram pour raconter cette anecdote, ce à quoi elle a répondu: “chouha”. Elle avait peur que quelqu’un regarde la vidéo et la juge... La peur de la chouha, à ce moment-là, m’a inspiré à écrire le film», raconte Youssef Lahlou, dans une déclaration pour Le360.

Mais au-delà, Chouha est également une comédie, avec quelques références aux films d’horreur, qui illustre à travers différentes situations la peur de cette honte. «Je voulais personnifier le mot et l'assimiler à une chose que craignent les gens, et essaient de s’en cacher. A travers les différentes séquences, mes personnages traversent différentes situations embarrassantes et finissent par tomber nez à nez avec cette “chouha”», explique-t-il.

Ecrit et tourné en sept mois, ce court-métrage auto-financé par son réalisateur fait déjà fureur sur la toile, dépassant les 160.000 vues.

Au menu, des artistes et comédiens connus sur la scène et sur les réseaux, dont Meryem Zaimi, Brice Bexter El Glaoui, Asmaa El Arabi, Rabii Skali, Manal Benchlikha, ou encore Kamar Saadaoui, qui ont répondu présents à ce projet.

A travers ce casting de stars, ils nous plongent directement dans des scènes où la honte est ce personnage principal, toujours caché quelque part, mais prêt à faire des ravages. «Il était important pour moi de choisir des personnes qui comprennent l’idée de ce court-métrage, et qui défendent des valeurs humaines, pareilles aux miennes, dans la vraie vie. J’ai donc choisi ces acteurs et artistes, parce qu’ils peuvent rapidement et fortement influé sur leurs communautés, et parce qu'ils sont très connus sur la scène marocaine et sur la toile. D’autant plus que par leur participation, ils confèrent une meilleure visibilité au projet», poursuit notre interlocuteur.

Eveiller le sens de la réflexion, susciter le débat, conscientiser les esprits et changer les mentalités, c’est ce vers quoi tend Youssef Lahlou. Et pour donner vie à ce court-métrage, sa seule manière de faire était de tourner en dérision ce phénomène social qu’est la chouha.

«Le film doit être pris au second degré, c’est un style un peu décalé, mais c’est le but. Je voulais créer quelque chose d’original, mais aussi avec une touche d’humour. Divertir les gens tout en faisant passer un message, c’est toujours mieux», conclut le réalisateur.

Et pour ceux qui ne le connaissent pas, Youssef Lahlou est un cinéaste et designer marocain, né à Casablanca, notamment connu pour ses créations de chapeaux.

Il migre aux Etats-Unis en 2010. Il y fait des études cinématographiques et travaille dans la publicité. En 2015, il tourne son premier court-métrage La Nappe.

En 2017, il crée une marque éponyme, et se concentre sur la création de chapeaux. Il installe ses ateliers à New York. Ses pièces uniques, réalisées à la main, de manière artisanale sans matière animale, vont connaître un fort succès, notamment auprès de stars américaines comme Beyoncé, Lady Gaga, Usher, Madonna ou encore Gigi Hadid.