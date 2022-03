© Copyright : DR

L'American Arts Center de Casablanca, créée par l'Association culturelle américaine (ACA) et l'American Language Center, vient de créer un centre d'art en plein quartier Gauthier à Casablanca. L'ouverture au grand public, après quatre ans de travaux, est prévue ce mardi 29 mars 2022.

L’American Arts Center de Casablanca ouvre ses portes ce mardi 29 mars 2022. Après quatre ans de construction, ce centre culturel américain, une extension de l’American Language Center au quartier Gauthier, est un espace dédié aux arts et à l’éducation.

C’est ce que précise l’Association culturelle américaine et l’American Language Center dans un communiqué diffusé ce lundi 28 mars, la veille de l’ouverture officielle. Une inauguration en grande pompe avec au menu le vernissage de l’exposition d’une série inédite, «To The Moon and back», du photographe Yoriyas.

Brahim Benkirane, un autre photographe, y présente quant à lui, une restitution de l’atelier photo «Kids with Camera» que l’artiste a animé au profit de plusieurs jeunes issues du milieu rural. Un évènement organisé en partenariat avec Dar America.

L’American Arts Center présente sa vocation en ces termes: «en tant qu'espace multidisciplinaire et inclusif, le centre vise à cultiver et à encourager l'innovation et la création dans les arts et les sciences. Grâce à sa programmation plurielle l’AAC vise non seulement à favoriser des temps de découverte et d'échanges entre artistes, chercheurs et communautés, mais également à faire progresser la participation culturelle en offrant des opportunités de développement professionnel, des échanges académiques et une résidence artistique internationale».

Installé sur 284 m², au cœur du quartier Gauthier, ce centre se déploie sur cinq niveaux. Il comprend un théâtre-cinéma de 150 places lambrissé avec mezzanine, trois niveaux d'espace d'exposition, ainsi que des espaces de travail, un café et un studio-terrasse offrant une vue panoramique sur la ville.