Ce 28 octobre, Google célèbre la mémoire d'une icône marocaine de la musique chaâbi et de la Aïta El Marsaouia, Hajja Hamdaouia, en lui consacrant un Doodle.

Son légendaire Bendir dans la main, ses cheveux serrés en chignon et ses petites lunettes rondes sur son nez, Hajja Hamdaouia fait une entrée triomphale, ce 28 octobre, sur le moteur de recherches Google, avec un Doodle lui rendant hommage.

A cette occasion, Google revient sur la vie et la carrière de la star marocaine de la chanson chaâbi et de la Aïta El Marsaouiya, qui a influencé plusieurs générations d’artistes.

Née en 1930 à Casablanca, elle grandit dans une maison où se produisent régulièrement des troupes de musiciens invitées par son père. Une immersion dès son enfance dans un univers musical, qui lui donne envie de s'initiatier au monde du théâtre, où elle y apprend à chanter, et à interpréter des standards de la musique chaâbi.

Au début des années cinquante, elle se passionne pour la Aïta El Marsaouia, un genre dérivé du chaâbi, aux textes poétiques.

De sa voix puissante, elle chante aussi bien l’indépendance du Maroc que les aléas du quotidien.

Ne craignant pas de repousser les limites, elle se produit pour la première fois dès 1950, avec, derrière elle, un orchestre de fortune, puis dans des cabarets de Casablanca, où, accompagnée d’un saxophone, d’une guitare, une batterie et un piano, elle crée, à cette période, certaines de ses chansons les plus populaires: Daba Yji ou encore Jiti Majiti, qui traitent d’amour et de féminité.

Tout au long de sa carrière, longue de soixante ans, Hajja Hamdaouia s’est produite sur les scènes de nombreux festivals (Essaouira, Oujda, etc.).

Décédée à Rabat le 5 avril 2021 à l'âge de 91 ans, Google vient donc de lui rendre hommage en ce 28 octobre 2022: «merci, Hajja El Hamdaouia, d'avoir chanté de tout votre cœur maintes et maintes fois».