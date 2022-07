© Copyright : Mhand Oubarka / Le360

Une ambiance festive et enchanteresse régnait vendredi soir, 15 juillet 2022, à Agadir lors de l'ouverture de la 17e édition du festival Timitar: Signes et Culture.

Fidèle à sa devise: «les musiques amazighes accueillent les musiques du monde», ce carrefour artistique de deux jours, initié sous le haut patronage du roi Mohammed VI, propose cette année 16 spectacles animés par plus de 50 artistes.



Sur la place Al Amal, au cœur de la ville, c'est une foule des grands jours qui a convergé pour suivre la soirée d'ouverture, marquée par des concerts hauts en couleur donnés par les vedettes Rayssa Fatima Tabâamrant, Zina Daoudia, DJ Suraj (Kenya) et Youssef Akdim, dit «Lartiste».

La cérémonie d'ouverture de cette 17e édition du festival Timitar: Signes et Culture s'est déroulée en présence notamment, du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaïd, de la ministre du Tourisme, de l'Artisanat, et de l'Economie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, du président du conseil communal d'Agadir, Aziz Akhannouch, du wali de la région Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d'Agadir-Ida Outanane, Ahmed Hajji, et du président du conseil de la région Souss-Massa, Karim Achengli.

Ce samedi 16 juillet, les Gadiris et les visiteurs de la capitale du Souss seront au rendez-vous place Al Amal et place Al Wahda de plusieurs artistes et troupes reconnus au niveau national dont Amal Rass Derb, Oudaden, Hatim Ammour, Abdelaziz Stati, DJ Kawtar Sadik, Ahwash Tagmout Tata, Ahmed Amaynou et Hoba Hoba Spirit et Ahwash Afous.

Selon les organisateurs, Timitar, au fil de ses éditions, œuvre activement pour la promotion de la diversité culturelle nationale, notamment les cultures régionales du Souss Massa, tout en véhiculant les valeurs de paix, de tolérance, d’échanges et de vivre ensemble.

Ce festival, qui constitue un hymne à la tolérance et au vivre ensemble, est un véritable carrefour d’échange où la musique devient le langage d’une pensée universelle qui véhicule les valeurs de paix et de coexistence entre les peuples.

Cette année, Timitar encourage plusieurs travaux et manifestations culturelles dont le forum sur la valorisation de l’art des Rrways avec la présentation du livre, Voyage dans l’univers des Rrways, dans la perspective de l’inscription de cet art authentique sur la liste du patrimoine immatériel de l’UNESCO.

Dans le cadre du soutien à la musique amazighe, le festival Timitar apporte un appui à la production du nouvel album de l’artiste rappeur Jamal Rass Derb. L’album baptisé Tifawine valorise le patrimoine ancestral amazighe, notamment l’art de tandamt.

Par ailleurs, le programme de cette année, affiche une soirée humoristique avec les artistes Rachid Aslal, Hamid Achtouk, Chaouchaou, Hassan Allioui, Qimroune, Zahra Tamgroudt, Mohamed Bouderka, Qimroune, et bien d’autres.

Classé en 2014 parmi les 25 meilleurs festivals internationaux du monde par le prestigieux magazine anglais Songlines, le festival Timitar se veut un melting-pot où se mêlent cultures et traditions par le lien musical universel.