Le festival International du cinéma d’animation de Meknès aura bien lieu cette année. Après une absence qui a duré deux ans à cause de la pandémie du Covid-19, le FICAM est de retour, et les organisateurs ont prévu une programmation spéciale pour fêter les 20 ans de cet évènement, prévu entre le 6 et le 11 mai 2022.

Un hommage sera rendu à Philippe Pethyieu et Véronique Augerau, voix françaises de Marge et de Homer, personnages cultes des Simpsons, série d’animation à succès. Il faut dire qu'en 2017 déjà, le FICAM avait accueilli David Silverman, réalisateur de nombreux épisodes des Simpsons, ainsi que d'un long-métrage qui a été consacré à cette série animée à succès.

De formation théâtrale, Véronique Augereau intègre Les Acteurs de l'Ile-de-France, une troupe théâtrale dans les années quatre-vingt. Elle fréquente, par la suite, les studios de doublage et prête sa voix, entre autres, à Jamie Lee Curtis, Rene Russo, Linda Hamilton, Joan Allen, Mim Delanay... Depuis 1990, elle est Marge, Patty et Selma dans Les Simpsons. Elle enregistre également de nombreux commentaires et publicités.

Après un diplôme à Paris VIII, Philippe Peythieu suit les cours de Jacques Lecocq et d'Alain Knapp. Au cinéma, il est la voix de de Joe Pesci, David Morse, Stephan Rea, Paul Giamatti et de Danny de Vito depuis le célèbre Pingouin de Batman... En 1990, il est retenu pour créer les voix d'Homer, de Grand Pa et d'Otto dans Les Simpsons. Il est également directeur artistique pour le doublage de nombreuses séries, comme Narcos.