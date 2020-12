© Copyright : DR

La nouvelle d’un virus potentiellement mortel est tombée tel un tsunami à la force croissante. Nous sommes passés par tous les états d’angoisse possibles, avant de nous confiner. Depuis, c’est une succession de «Sésame ouvre-toi, Sésame ferme-toi», selon la progression de la pandémie.

Les restrictions imposées par l’Etat ont tantôt fâché, scandalisé, tantôt rassuré, apaisé... Nous espérions un miracle à travers les déclarations des scientifiques, surtout à travers le web: plus de 90% des Marocains de plus de 5 ans ont des smartphones. Nous sommes alors devenus des profanes-connaisseurs perplexes face à des informations contradictoires. Que de termes médicaux avons-nous appris en si peu de temps, qui nourrissent les discussions de salons, cafés, marchés, souks, bus…

Petits et grands, hommes et femmes, analphabètes ou à peine lettrés… Les débats scientifiques pullulent. Nous peinons à comprendre les déclarations scientifiques. Avec les fakes news, nous sommes perdus! En plus des vidéos circulant à travers WhatsApp, postées par des ignorants-génies qui proposent des remèdes miracles. La peur rend l’être humain crédule et pousse des opportunistes à profiter de son désarroi, en toute impunité.

Et voilà qu’enfin le vaccin arrive, à petit pas, mais en grande cérémonie… Il nous rend encore plus perplexes. Les annonces sur son efficacité ont suscité, à travers le monde, un énorme élan d’optimisme. Nous aurions pu sauter de joie et crier à la délivrance. Mais le scepticisme gâche cette joie.

Les opposants à la vaccination crient qu’il sera inefficace et dangereux. Les complotistes s’activent. Les théories du complot ont toujours existé, mais avec internet elles ont eu un développement fulgurant: le vaccin? C’est pour exterminer une partie de la population mondiale pauvre et donner le pouvoir aux grandes puissances; le Covid est apparu avec la 5G… Le vaccin? On va nous introduire une puce dans le corps et nous contrôler…

Au Maroc, comme partout dans le monde, la désinformation et l’incertitude circulent: «les effets du vaccin sont inconnus. Les essais cliniques n’ont pas eu lieu dans une période longue et sur un grand échantillon». «Je ne fais pas confiance au produit chinois. Je préfère un européen ou un américain».

Beauuuuucoup de personnes disent: «je ne vais pas me précipiter, j’attends de voir les effets sur les autres».

Nos scientifiques nous assurent que les effets sont anodins: 600 Marocains et un million de Chinois ont participé aux tests cliniques. La Chine a déjà vacciné un million d’habitants. Mais le doute: «les Chinois ne sont pas transparents».

La vaccination va débuter sous peu, gratuite mais non obligatoire. Il me semble que depuis la Marche Verte, il n’y a pas eu d’aussi importante mobilisation nationale. Une grosse machine va démarrer: 2.888 stations de vaccination. 25 millions d’habitants de plus de 18 ans. Une première dose suivie d’une autre 21 jours plus tard. Donc c’est 50 millions de vaccins, en 72 jours, réalisés par près de 6.000 vaccineurs. La priorité sera au personnel de la santé, la sécurité, les enseignants et les personnes de plus de 65 ans. Des équipes mobiles dans les usines, hôpitaux, prisons, milieu rural, souks hebdomadaires.

Des invitations seront envoyées par voie électronique ou directement par les autorités locales. Une carte de vaccination sera remise pour les voyages hors du pays. De nombreux sceptiques avouent: «vaccin oui, mais avec angoisse, juste pour quitter le territoire». Le vaccin n’est pas obligatoire, certes, mais la carte de vaccination sera certainement exigée pour l’accès à de nombreux espaces au niveau national et international. Il n’est donc pas obligatoire, mais indispensable!

Le Maroc envisage de fabriquer des vaccins pour une autosuffisance et pour fournir d’autres pays africains.

Alors, se faire vacciner ou pas? «Oui, je fais confiance à nos scientifiques». «C’est le seul moyen d’échapper au virus». Selma: «par solidarité: protéger les personnes à risque. Le vaccin contre la grippe A a été fabriqué en urgence et n’a pas eu d’effets indésirables». Nabila: «j’ai été vaccinée pour la grippe A et je me porte très bien. Oui au vaccin». «J’en ai assez de cette situation. Vaccin ou autre, je suis preneur!». Zohra a un bon argument: «réfléchissez: si le vaccin présentait un risque, l’Etat ne l’administrerait pas à l’armée et aux forces de sécurité».

Les blagues ont vite circulé sur le vaccin: on va avoir des yeux bridés. Un post: «après vous Mesdames (de la galanterie!) » ou des personnes en plein délire après l’injection…

L’Etat prévoit un retour à la vie normal à partir d’avril 2021. Pour cela, il faut l’adhésion de toute la population pour éradiquer le virus et contribuer à la relance économique. Mais «on doit développer davantage la communication. Il y a des zones d’ombre. L’Etat doit nous informer plus dans la plus stricte transparence».

Quant à moi, je suis confiante et fière d’appartenir à un pays qui a bien géré cette crise sanitaire et qui a été clairvoyant pour prendre des décisions courageuses, très tôt.

Un hommage très particulier au Maroc, à son Roi, ses Institutions, son corps médical et sécuritaire, son peuple...

Un post sur Internet: «félicitations, le Maroc sera le premier au monde à vacciner toute sa population. Soit on va rentrer dans l’histoire, soit on va quitter la géographie». Je suis convaincue que l’on va plutôt entrer dans l’histoire. Alors bonne vaccination!