Quand ils n’ont plus rien à faire, quand tous les budgets ont été plus ou moins définis et votés, les élus locaux passent des heures à débattre des noms de rues. C’est un exercice à part entière, inévitable.

Voyons, quels noms faut-il changer aujourd’hui? Quels sont les noms de religieux, de fonctionnaires ou de quidams, les Abou quelque chose, qu’il faudra mettre à la place de chercheurs, d’explorateurs, de philosophes ou de célèbres révolutionnaires?

Quand ce n’est pas l’ennui ou le n’importe quoi qui les inspire, c’est l’actualité. Voyons, étant donné que le Maroc est en crise avec la Tunisie ou la France, y a-t-il moyen de suivre le mouvement et de retoucher le nom d’une rue ou de déloger une statue?

Ces débats byzantins sont souvent réglés au forceps. Ça crie, ça s’étripe, et puis ça passe au vote. Et là, la démocratie, c’est-à-dire la loi du plus fort, l’emporte. Et le bons sens passe à la trappe!

Sans s'en rendre compte, et parfois animés de bonne foi, nos élus et ceux qui leur soufflent ces brillantes idées ou les valident, défigurent nos villes et jouent avec notre mémoire dans une totale impunité. Ils font comme ces médecins qui croient bien faire en signant des faux certificats de virginité. «Aidons-la à trouver un bon mari, et tant pis pour le serment d’Hippocrate!»

Comme d’autres pays dits jeunes, qui ont connu l’occupation étrangère et ont donc des comptes à régler avec leur passé récent, le Maroc est passé champion dans cette tendance à tout changer, comme si notre mémoire collective recherchait une nouvelle virginité. Ce qui compte, c’est de devenir amnésique, d’effacer les empreintes du passage des autres.

A l’indépendance, on a débaptisé les villes pour les débarrasser de leur passé colonial ou même antique, surtout amazigh. De nouveaux noms, soit-disant marocanisés alors qu’ils étaient simplement arabisés, ont vu le jour. Adieu Mazagan, Petitjean, Mogador, Port Lyautey, Louis Gentil, Anfa, Volubilis, etc.

Puis on s’est attaqué aux rues, aux places et au reste. La palme revient à Casablanca, où l’empreinte coloniale était la plus visible. C’est donc à Casablanca que cet exercice des élus continue de faire des ravages.

J’avais fait la remarque à un élu local, réputé actif et surtout intègre. «Mais pourquoi te soucies-tu du nom des rues, ce n’est que des noms, cela ne coûte rien et on peut en changer à chaque conseil communal. Moi, c’est l’état des rues qui m’importe.»

Les noms, ça compte pour du beurre. Ou alors ça épouse l’air du temps. Si le conseil est dominé par les islamistes et les esprits «beldi», nos rues prendront le nom des fouqaha et des champions du panarabisme. Vous voulez autre chose? Elisez des conseillers rebelles, jeunes, différents. En dehors des souverains marocains, auxquels on ne touche pas et que l’on met à peu près partout, quitte à créer des doublons, des triplons, tous les autres noms sont interchangeables. Et on ne se fait pas prier pour les changer. Vérifiez par vous-mêmes: vous habitez tous rue ou place quelque chose, ex (et bientôt future) quelque chose d’autre.

Essayez de vous indigner ou de vous plaindre (mais auprès de qui, déjà?) et on vous rira au nez!