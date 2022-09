Wydad-DHJ et AS FAR-RSB: à quelles heures et sur quelle chaine?

La Botola Pro D1 Inwi (photo d'illustration).

© Copyright : DR

Dernier rodage pour le Wydad de Casablanca et la Renaissance sportive de Berkane avant la Supercoupe CAF. Les deux finalistes affrontent, ce lundi 5 septembre, respectivement le Difaâ d’El Jadida et l’AS FAR en Botola. Voici où et quand suivre les deux rencontres au programme aujourd’hui.

Par Le360sport