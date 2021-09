Walid El Karti restera finalement au Wydad jusqu'à janvier prochain

Kiosque360. Longtemps pressenti en partance vers le club égyptien du FC Pyramids, Walid El Karti devrait finalement rester au Wydadi la saison prochaine. La direction des Rouge et blanc et son homologue égyptienne ne sont pas parvenus à un accord à cause d’un différend autour de 3 millions de dirhams.

Par Ismail El Fassi