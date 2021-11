Vidéo. Laâyoune: grand succès des Coupes du Trône et de la Marche verte, en présence de la légende Aouita

La légende de l'athlétisme national, Saïd Aouita, à Laâyoune, samedi 6 novembre 2021.

© Copyright : DR

La Fédération royale marocaine des Sports urbains et Sports similaires a organisé, samedi 6 novembre à Laâyoune, la Coupe du Trône de la saison sportive 2020-2021 et la Coupe de la Marche Verte. La légende de l'athlétisme national, Said Aouita y était présent. Reportage et témoignages.

Lire l'article sur notre site : sport.le360.ma

Par Hamdi Yara