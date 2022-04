Mondial 2022: les Marocains commentent le tirage et rêvent de voir le trio Ziyech-Mazraoui-Hamdallah au Qatar

Après le tirage au sort de la Coupe du Monde 2022, qui a placé les Lions dans le groupe F avec la Belgique, le Canada et la Croatie, les supporters marocains espèrent le retour des Ziyech, Mazraoui et Hamdallah, capables d’apporter un plus à la sélection.

Par Le360sport