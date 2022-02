Ligue des champions: Mbappé et le Real Madrid, faits pour s'entendre

Kylian Mbappé et Karim Benzema.

© Copyright : DR

Kylian Mbappé et le Real Madrid, enfin le mariage après la longue cour ? Entre défi sportif et argument économique, le Français et le Real partagent des ambitions et l'attirance est réciproque, même si la superstar du Paris SG maintient le mystère sur son avenir.

Par Le360sport