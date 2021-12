Le Raja reprend la vie normale, et va enchainer deux matchs en quatre jours

Un précédent classico entre l'AS FAR et le Raja de Casablanca.

Kiosque360. Le Raja sort presque indemne de sa quarantaine et va reprendre la Botola. Les verts vont enchaîner deux matchs contre le MAS et l’AS FAR en quatre jours, précise le quotidien Al Ahdath dont est tirée cette revue de presse.

Par Ismail El Fassi