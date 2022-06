© Copyright : DR

Le championnat du monde de Formule E revient sur le circuit automobile Moulay El Hassan à Marrakech pour la dixième manche de la saison 2021/22, le samedi 2 juillet prochain. Les billetterie est désormais ouverte annoncent les organisateurs.

Le championnat du monde FIA ABB Formule E est prêt à faire son retour sur le circuit automobile Moulay El Hassan, le samedi 2 juillet 2022, avec des billets en tribune désormais en vente à 150 dirhams et des tarifs réduits pour les moins de 12 ans.

A un moment crucial de la saison, le championnat du monde laisse prévoir une lutte serrée, avec Stoffel Vandoorne actuellement en tête du classement. Jean-Eric Vergne, Edoardo Mortara et Mitch Evans -vainqueur de la course précédente dans le tout premier Jakarta E-Prix- suivent de près.

Côté constructeurs, Mercedes-EQ est actuellement en tête du classement par équipe avec DS TECHEETAH, piloté par Vergne, ROKiT Venturi Racing par Mortara et Jaguar TCS Racing par Evans qui les traquent.

Lors de sa dernière sortie à Marrakech en 2020, Antonio Félix da Costa avait triomphé après un combat roue contre roue avec Maximilian Günther. Le pilote portugais avait franchi le drapeau à damier avec plus de 11 secondes d'avance sur le pilote allemand.

Le coéquipier de Da Costa, Jean-Eric Vergne, complétait alors le podium en troisième position. Le Français avait effectué une superbe course dans les rues de la ville ocre, se hissant à la troisième position à partir de la 11e place sur la grille.

Le magnifique tracé du circuit international automobile Moulay El Hassan, aux pieds de l’Atlas et des remparts, déborde dans les rues du quartier hôtelier de Marrakech.

Le circuit de 2,971 km comprend douze chicanes, trois lignes droites et une série de virages, et est bien connu pour être l'un des circuits les plus techniques et les plus exigeants en énergie du calendrier de la Formule E. Les pilotes seront également mis au défi par des conditions de chaleur extrême alors qu'ils s'affronteront dans les rues de Marrakech.

Pour des raisons de mesures sanitaires, la Formule E a jugé nécessaire de réduire la capacité du site afin de garantir la sécurité des équipes et du public du Marrakech E-Prix 2022. Par conséquent, l'évènement n’offrira pas de fan zone cette année, proposant uniquement 1.000 places assises en tribunes couvertes pour assister la course.

Le circuit ouvrira à 15h00 le samedi 2 juillet et la course prendra le départ à 17h00 (GMT+1), diffusée dans le monde entier.

Réservez dès maintenant vos billets pour le Marrakech E-Prix 2022 sur FIAFormulaE.com/Marrakesh.

«Revenir à Marrakech pour la cinquième fois depuis le début du Championnat du monde de Formule E ABB FIA est à la fois spécial et incroyablement excitant. C'est un endroit que nous connaissons très bien, mais avec la piste technique et les conditions météorologiques extrêmes, il continue d'offrir aux fans et aux pilotes un spectacle passionnant», a déclaré Alberto Longo, co-fondateur et directeur du championnat.

«Le Championnat est en train de devenir un classique, avec de grandes rivalités au premier rang, ainsi que des batailles fantastiques plus loin dans le classement. Les fans peuvent s’attendre à une grande course à Marrakech et nous avons hâte d'être de retour dans une ville aussi dynamique et si magique», a-t-il conclu.