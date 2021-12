Covid-19: le classico AS FAR-Raja menacé

Le match au sommet de la 14e journée de la Botola Pro D1 Inwi entre l’AS FAR et le Raja de Casablanca pourrait ne pas avoir lieu comme prévu initialement. Pour cause: la quarantaine imposée aux Verts en raison des conditions sanitaires, liées à la pandémie du coronavirus, en vigueur dans le Royaume.

Par Le360sport