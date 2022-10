Coupe de la CAF: l'AS FAR qualifiée sans souci à Conakry

VidéoL'AS FAR, victorieuse à l'aller (4-0), a vaincu les Guinéens d'Ashanti Golden Boys, ce vendredi 14 octobre, au second tour préliminaires de la Coupe de la CAF (0-1), arrachant sa qualification pour le tour barrages. Soulaiman El Bouchkali a marqué l'unique but de la rencontre à la 92e minute.

Par Le360sport