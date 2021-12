Coupe arabe: Maroc-Arabie Saoudite, Algérie-Egypte... voici le programme de ce mardi 7 décembre

© Copyright : DR

Ce mardi 7 décembre, on connaîtra le dernier qualifié pour les quarts de finale de la Coupe arabe. Dans les groupes C et D, trois sélections ont déjà validé leur billet pour le prochain tour: le Maroc, l'Algérie et l'Égypte.

Lire l'article sur notre site: le360sport.ma

Par Le360sport