CAN 2022: le Cameroun sous la menace d'une nouvelle délocalisation de la compétition

Une mission de la CAF inspectant les stades camerounas.

Kiosque360. A quelques semaines de l'ouverture de la CAN 2022, la CAF se dit préoccupée par les nombreux retards dans l'organisation et lance un ultimatum au Cameroun. Infrastructures inachevées et protocole sanitaire qui laisse à désirer font problème selon le quotidien Al Ahdath dont est tirée cette revue de presse.

Par Ismail El Fassi