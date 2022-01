CAN 2021: les matchs à suivre ce dimanche 9 janvier

Le trophée de la CAN.

Reportée pour cause de Covid-19, la 33e édition de la Coupe d’Afrique des nations débute ce 9 janvier 2022. Deux matchs sont au programme dont un très prometteur, opposant le Cameroun, pays hôte, et le Burkina Faso. Ensuite, ce sera au tour de l’Éthiopie et du Cap-Vert de croiser le fer.

