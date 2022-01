CAN 2021: Des scènes de liesse à Yaoundé après la victoire du Cameroun

© Copyright : DR

Des rues pleines à craquer et une joie plus que symbolique, dimanche soir à Yaoundé, la capitale camerounaise. Les supporters des Lions indomptables ont célébré leurs joueurs, vainqueurs (2-1) du Burkina Faso en match d'ouverture de la CAN 2021. Ambiance.

Lire l'article sur notre site: le360sport.ma

Par Hajar Toufik