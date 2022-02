C1: Paris SG-Real Madrid, plus une finale qu'un huitième

Comme une finale en hiver: favoris de la Ligue des champions, le Paris SG de Lionel Messi et le Real Madrid, prétendant de Kylian Mbappé, s'affrontent plus tôt qu'espéré mardi (21h00) dans un huitième de finale aller que Neymar et Karim Benzema, incertains, espèrent disputer.

Par Le360sport