Botola Pro D1 Inwi: voici la nouvelle date du classico AS FAR-Raja

Un précédent classico entre l'AS FAR et le Raja de Casablanca.

© Copyright : DR

Reporté pour cause des cas de Covid-19 au sein de Verts, le match au sommet de la 14e journée de la Botola Pro D1 Inwi entre l'AS FAR et le Raja de Casablanca a été reprogrammé. La LNFP vient de fixer la date de ce classico.

Par Le360sport