Botola Pro D1 Inwi: les chocs de ce dimanche 21 novembre

Le Mouloudia d'Oujda dos au mur.

Clôture ce 21 novembre de la 11e journée de la Botola Pro D1 Inwi, avec l’entrée en lice de six équipes en ballotage défavorable. Dire que le droit à l’erreur n’est plus permis, relèverait de la litote. Voici où et quand suivre les duels de ce dimanche.

Par Le360sport