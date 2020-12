© Copyright : Le360

Hajar Mousannif, experte en intelligence artificielle (IA), a remporté le premier prix “Women Tech” de la catégorie “Global Al Inclusion Award”, grâce à ses nombreuses inventions technologiques. Rencontre à Marrakech avec cette jeune passionnée d’IA.

L’enseignante-chercheuse en Intelligence artificielle (IA) à l’Université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech, Hajar Mousannif, s’est adjugée, il y a quelques jours, le prix «Women Tech» de la catégorie “Global Al Inclusion Award”. Un prix qui récompense les femmes qui rayonnent au niveau international dans le domaine des hautes technologies. Hajar Mousannif était en lice pour ce prix aux côtés de six autres candidates de différentes nationalités.

Interrogée par Le360, elle s’est dite fière de cette consécration. “Ce prix est une reconnaissance pour nos efforts et nos réalisations dans le domaine d’intelligence artificielle. Nous étions six finalistes, parmi lesquelles il y avait des femmes qui travaillaient dans de grandes entreprises américaines spécialisées dans ce domaine. Pour moi, c’est une fierté pour le Maroc et je dédie ce prix spécialement à toutes les femmes marocaines”, affirme-t-elle.

Parmi ses inventions technologiques, on retrouve «Shama», le premier robot-femme intelligent 100% marocain. Ce robot humanoïde est capable de parler en arabe et d’identifier le visage humain. Il a d’ailleurs pris part au lancement de la campagne mondiale contre toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes et des filles.

“Nous avons commencé la construction de ce robot avec peu de moyens. Il faut juste mobiliser nos ressources humaines et surtout créer un environnement propice pour révolutionner tous les secteurs grâce à l’IA”, ajoute-t-elle.

Pour Hajar Mousannif, le Maroc n’est pas encore avancé dans ce domaine. Mais, selon elle, la volonté du gouvernement et l’investissement des entreprises spécialisées peuvent apporter leur fruit au cours des prochaines années.