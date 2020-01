© Copyright : le360

Construits il y a quelques années à Oujda, les marchés de proximité devaient remplacer le commerce informel et endiguer son anarchie. Des projets porteurs de beaucoup d’espoirs, mais qui n’ont pas eu l’effet escompté. Le360 a recueilli les avis des intéressés, dans ce reportage.

Construits en partenariat avec l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), les marchés de proximité à Oujda avaient tout pour redorer le blason d’une ville caractérisée par l’anarchie de ses souks et de ses marchands ambulants, qui nuisent à son image.

«L’objectif était de garantir aux marchands et aux clients des espaces adéquats, sains et répondant aux normes de qualité. Nous ambitionnions également de permettre à la ville de se débarrasser des souks anarchiques et d’avoir une image digne d’elle», confie, devant Le360, Driss Moutik, responsable du service Développement humain auprès de la commune d’Oujda.

Mais pourquoi ces projets socio-économiques si ambitieux n’ont pas abouti?

Driss Moutik pointe la responsabilité de l'ensemble des intervenants, et surtout, «l’absence chez les citoyens et les commerçants d'une culture de l'usage de ce genre d’infrastructures».

Pour sa part, Noureddine Mouharrir, membre du Conseil communal, élu du Parti de la justice et du développement (PJD), estime que la responsabilité de cet état de fait incombe au conseil communal, dont la gestion, selon lui, laisse à désirer.

De même qu’il regrette «l’absence d'une stratégie pour la gestion de tels projets».

Quant aux commerçants, bénéficiaires de ces marchés de proximité, ils déplorent quant à eux amèrement un grand manque à gagner.

Certains se plaignent même de vivoter et d'être en proie à la misère.