Abdelhamid Chafik, père de la fillette de 12 ans qui a été mise enceinte par un homme de 35 ans au douar Hamria à Guercif, témoigne de la détresse psychologique de sa fille et de son désespoir.

"Ma fille est très affectée après ce qui lui est arrivé. Je demande à ce qu’on réhabilite ma fille après ce qu’elle a subi. Elle n’arrête pas de pleurer et de se frapper la tête. Elle se trouve dans une vraie détresse psychologique" explique, Abdelhamid Chafik, le père de la fille de 12 ans mise enceinte , selon les premiers éléments de l'enquête, par un voisin du douar Hamria.

"Alors qu’on dormait tous, ma fille se plaignait de douleurs abdominales aiguës. J’ai dû la porter et marcher plusieurs kilomètres avant de trouver un taxi et de l’emmener à l’hôpital. Alors que je suis allé lui apporter une couverture, les policiers ont débarqué à l’hôpital, et là j’ai compris que quelque chose n’allait pas…" précise-t-il.

Pour rappel, la brigade de la police judiciaire de Guercif a procédé à l’arrestation d’un homme âgé de 35 ans. Ce dernier est accusé d’abus sexuel sur mineur ayant débouché sur une grossesse non désirée. La fillette de 12 ans, quant à elle, a perdu le fœtus à la 14e semaine de grossesse.