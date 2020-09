© Copyright : DR

Ce samedi 19 septembre, le lycée collégial d’Agadir Al Kabir-Internat a rouvert ses portes aux élèves issus du monde rural de la région d'Inezgane-Aït Melloul. Le360 s’y est rendu, en cette rentrée marquée par le Covid-19. Reportage.

Le Lycée collégial d’Agadir Al Kabir-Internat a accueilli hier, samedi 19 septembre, 95 élèves sur un total de 172, qui y poursuivent leur cursus scolaire et qui sont tous issus du monde rural. Mais bien avant cette rentrée marquée par l’enthousiaste des responsables, du corps enseignants et des élèves, les mesures de prévention sanitaire ont été prises et respectées.

«Nous avons tenu à appliquer les consignes sanitaires, en suivant à la lettre les directives des ministères de l’Education et de la Santé. En tout, notre établissement compte 172 élèves, mais nous les avons partagés en deux groupes, de manière à respecter le protocole sanitaire», explique, devant Le360, Abdelkader Amine, directeur de cet établissement.

Chaque semaine, ce lycée accueillera un groupe à la fois, afin de respecter la distanciation sociale. De même, un programme particulier a été établi au profit d'élèves sourds-muets, qui suivent également leur scolarisation dans cet établissement.

«En plus de la désinfection de tout le lycée, nous avons veillé à ce que le séjour des pensionnaires du lycée se déroule dans de bonnes conditions. En ce sens, il faut remercier chaleureusement le personnel de nettoyage qui a effectué un travail remarquable pour rendre cet établissement accueillant durant cette crise sanitaire», explique Souad Lamrini, responsable administrative du lycée collégial d’Agadir Al Kabir-Internat.

Quant aux repas des élèves, ils ont été confiés à une société privée répondant au cahier des charges tel qu’établi par le ministère de tutelle. Leur service, comprenant également des assiettes et autres ustensiles, répondent aux normes, souligne Abdelkader Amine, qui tient à adresser un mot de remerciement aux élèves «qui nous ont facilité la tâche en répondant aux consignes qui leur ont été dictées».

Jeune interne, Jamila se dit heureuse de retrouver sa classe et de pouvoir poursuivre ses études, formulant l’espoir que les cours «ne s’arrêteront pas». Son camarade de classe, Mohamed, lui, insiste sur les «conditions qui ont été garanties par les responsables afin que nous puissions étudier sans avoir à nous inquiéter de la contamination par le virus».