Vaccin anti-Covid: des unités mobiles pour les 85 ans et plus

Kiosque360. Le Maroc continue d'ajuster, au fur et à mesure, sa stratégie de vaccination contre le Covid-19. Désormais, ce sont les personnes âgées de 85 ans et plus qui devraient bénéficier d'un dispositif dédié.

Le Maroc s’apprête à adopter un nouveau dispositif pour la vaccination des personnes âgées de 85 ans et plus. Des unités mobiles de vaccination devraient en effet être déployées, durant les tous prochains jours, pour cibler cette catégorie de la population dont une bonne partie est dans l'incapacité de se déplacer vers les centres de vaccination, rapporte Al Massae dans son édition du mercredi 24 février. La publication se fie au contenu d’une correspondance adressée par le ministère de l’Intérieur aux Walis et gouverneurs des différentes régions du Royaume. Ces derniers ont ainsi été appelés à coordonner avec les services de la Santé, afin d’élaborer des listes spécifiques des personnes âgées de 85 ans et plus et les faire bénéficier de la vaccination. L’idée est de les identifier et de savoir si elles résident chez elles, dans des centres spécialisés ou si elles sont sans domicile fixe. Dans la même lignée, ajoute le quotidien, des unités de vaccination mobiles viennent d’être mises à la disposition de certains centres de vaccination qui se chargeront d’administrer le vaccin à ces personnes, là où elles se trouvent. La même source ajoute que l’injection de la première dose devrait se faire, d’ici le 27 février courant, à l’ensemble de la population cible. Pour rappel, le Maroc a jusqu'ici vacciné plus de 2,5 millions de personnes, parmi lesquelles se trouvent des citoyens marocains, mais également des étrangers résidant au Maroc. A mesure que les livraisons de vaccins s'enchaînent, le Royaume a ajusté progressivement sa stratégie de vaccination, en élargissant notamment les cibles considérées comme prioritaires. Cela a permis au Royaume d’afficher un taux de vaccination de 5,62 personnes pour 100 habitants, soit la meilleure moyenne en Afrique, la deuxième au niveau arabe et la sixième au niveau mondial. Ces chiffres prouvent une nouvelle fois l’efficacité de la stratégie marocaine dans la gestion de cette crise sanitaire, des mesures visant à limiter la propagation du virus à la campagne de vaccination. Les livraisons de vaccins, qui devraient se poursuivre durant les prochaines semaines, permettront ainsi au Royaume d’atteindre son objectif de vacciner 80% de la population et d'atteindre ainsi l’immunité collective tant recherchée depuis la survenue de cette pandémie.

Par Fayza Senhaji